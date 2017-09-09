У понад 200 ОТГ в Україні стартувала підготовка до перших виборів

У суботу, 9 вересня, в 201-й обʼєднаній територіальній громаді (ОТГ) розпочався виборчий процес з обрання депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів. Таким чином відбувається підготовка до виборів, що вперше призначені у цих ОТГ на 29 жовтня. Про це повідомили у прес-службі ЦВК.

Відповідно до календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення перших виборів в ОТГ, до 16 вересня включно районні виборчі комісії повинні утворити сільські, селищні, міські виборчі комісії (ТВК) та сформувати їх склад. До 20 вересня мають бути утворені одномандатні, територіальні виборчі округи, усього – понад 4,5 тисячі. До 25 вересня розпочинається процес висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на перших місцевих виборах, додали у Центрвиборчкомі.

За даними ЦВК, до складу 201-ї ОТГ увійшли 933 місцеві ради (міських – 25, селищних – 67, сільських – 841).

Вибори в об’єднаних територіальних громадах є складовою здійснюваної урядом політики децентралізації, яка передбачає скасування районного поділу в Україні. В кожній області передбачається створення 4-6 повітів, які у свою чергу, діляться на територіальні громади.