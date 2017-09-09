У Росії – «день тиші» перед виборами 10 вересня

У Росії в суботу настав «день тиші», коли заборонена будь-яка агітація, напередодні єдиного дня голосування, призначеного на 10 вересня.

Як повідомляють російські ЗМІ, у неділю вибори різних рівнів пройдуть у 82-х із 85-ти регіонів Росії, за винятком Санкт-Петербурга, Інгушетії і Магаданської області. Загалом у перебігу виборчих кампаній в Росії оберуть голів 16 регіонів і депутатів 6 законодавчих зборів. Крім того, відбудеться 230 референдумів місцевого рівня. Всього у виборах беруть участь понад 40 партій. У російській столиці Москві пройдуть вибори рад депутатів у 125 районах.

З урахуванням часових поясів вибори розтягнуться майже на добу ─ перші дільниці відкриються 10 вересня на Далекому Сході, останні закриються в Калінінградській області.

Минулоріч єдиний день голосування в Росії був 18 вересня. Тоді відбулися виборні кампанії різного рівня, зокрема вибори депутатів Державної думи. На завтра ще призначені додаткові вибори депутатів Держдуми сьомого скликання у двох одномандатних округах – Кінгісеппському і Брянському.