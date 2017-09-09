Ураган «Ірма» знову посилився

Урагану «Ірма» знову присвоїли 5-й рівень небезпеки після незначного послаблення раніше. Це сталося після того, як стихія вдарила по Кубі і зі швидкістю вітру у більш ніж 250 кілометрів за годину насувається на американську Флориду.

Це вперше за останні десятиліття ураган п’ятої категорії зачепив Кубу. Тисячі людей в Карибському басейні були вимушені покинути свої будинки і тікати з островів. Ураган вже забрав життя понад 20 людей.

Влада півострова Флорида закликала людей бути готовими до евакуації. Близько 5,6 мільйона людей були про це попереджені, як і 540 тисяч жителів узбережжя штату Джорджія. Влада відкрила притулки для евакуйованих.

За прогнозами, буря дійде до Флориди вранці 10 вересня і наблизиться пообіді до південно-західного узбережжя.