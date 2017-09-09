Трамп закликав держави Перської затоки врегулювати суперечки і об’єднатися проти Ірану

Президент США Дональд Трамп 8 вересня закликав Саудівську Аравію та інші арабські держави вирішити свої розбіжності з Катаром і постати єдиним фронтом проти Ірану.

Як повідомили в Білому домі, про це американський президент говорив з наслідними принцами Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів, а також еміром Катару.

У бесіді з ними Трамп заявив, що єдність між арабськими партнерами має важливе значення для стабільності у регіоні і протидії загрозі Ірану, поінформували в американській адміністрації.

Президент США також підкреслив, що всі країни повинні дотримуватися зобов’язань саміту щодо боротьби з тероризмом у Ер-Ріяді, «припинення фінансування терористичних угруповань і протидії екстремістській ідеології».

Раніше Трамп заявив, що готовий долучитися до вирішення суперечки між Катаром та іншими державами Перської затоки.

Саудівська Аравія, ОАЕ, Єгипет і Бахрейн в червні скоротили дипломатичні, торгові, повітряні та транспортні зв’язки з Катаром, де розміщена найбільша військова база США в Перській затоці.

Група арабських держав заявила, що Катар надто зблизився з Іраном, який є суперником Саудівської Аравії, і що Катар дуже поблажливий до ісламських екстремістів. Доха ці звинувачення заперечує.

Розмова між лідерами Катару і Саудівської Аравії по телефону 8 вересня стала першою з часу загострення відносин, і ЗМІ повідомили, що Доха готова врегулювати суперечку. Втім вже сьогодні, 9 вересня, Саудівська Аравія заявила, що призупиняє будь-який діалог, тому що державне інформаційне агентство Катару, яке назвало цей заклик як прорив, координований Трампом, «спотворило факти».