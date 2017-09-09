ООН: кількість утікачів-рохінджа із М’янми наближається до 300 тисяч

Організація Об’єднаних Націй заявила 9 вересня, що близько 300 тисяч мусульман-рохінджа втекли у Бангладеш із штату Ракхайн у М’янмі упродовж 15 днів від часу посилення насильства у цій країні.

Повідомляється, що багато людей були виявлені в селах і районах, які раніше не були перевірені.

«З 25 серпня в Бангладеш прибуло близько 290 рохінджа», – повідомив Джозеф Тріпура, представник агентства ООН у справах біженців.

За його словами, кількість зафіксованих утікачів зросла за день одразу на щонайменше 20 тисяч, бо остання цифра від ООН була 270 тисяч людей.

Більшість рохінджа прибувають пішки або на човнах уздовж 278-кілометрового кордону між Бангладеш і М’янмою.

Біженці звинувачують сили безпеки у М’янмі, країні, де більшість складають буддисти, в спалюванні їхніх сіл. Уряд заявляє, що сили безпеки реагують на напад минулого місяця на поліцейські дільниці з боку бойовиків рохінджа.

Є повідомлення, що в таборах та імпровізованих поселеннях в Бангладеш рохінджа не вистачає їжі і води.