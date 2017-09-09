США закликають ООН ухвалити резолюцію із санкціями проти КНДР – ЗМІ

Сполучені Штати 8 вересня звернулися до Ради безпеки ООН з проханням проголосувати за резолюцію США щодо запровадження нових економічних санкцій проти Північної Кореї через її останні ядерні випробування.

Як передають американські ЗМІ, Вашингтон хоче, аби Рада безпеки проголосувала за пропоновану США резолюцію 11 вересня. У ній йтиметься про застосування нафтового ембарго на Північну Корею, заборону експорту текстилю, відмову наймати робітників з КНДР за кордоном, в основному в Росії і Китаї. Повідомляється також, що резолюція передбачає заборону на діяльність і поїздки за кордон лідера Кім Чен Ина.

У Вашингтоні хочуть жорстких санкцій з метою максимального тиску на Пхеньян, щоб він погодився на переговори із припинення свої ядерних і ракетних випробувань.

Дипломати ООН заявили, що останні пропозиції США будуть найбільш жорсткими із тих, що коли-небудь були накладені на Північну Корею як покарання за її шосте і найбільше випробування водневої бомби 3 вересня.

Північнокорейські союзники Китай і Росія виступають проти подальших санкцій, хоча представники обох країн взяли участь в обговореннях нового раунду санкцій цього тижня. Пекін і Москва закликали до переговорів і дипломатичного вирішення ситуації довкола КНДР.

Дипломатичні джерела в ООН сумніваються, що Китай чи Москва, маючи право накладати вето на резолюції Ради безпеки ООН, погодяться на щось суворіше, ніж заборона на імпорт текстилю з Північної Кореї.