Слідчі розглядають щонайменше 6 версій вибуху автомобіля у центрі Києва – Шкіряк

Правоохоронці розглядають щонайменше шість версій вибуху автомобіля в центрі Києва ввечері 8 вересня, повідомив на сторінці у Facebook радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

«Відпрацьовуються всі можливі версії події – навмисне вбивство, терористичний акт, російські спецслужби, бізнес-кримінальні розборки, особиста неприязнь, особиста помста тощо», – повідомив Шкіряк.

Він додав, що тривають необхідні оперативно-слідчі дії, проводиться допит свідків, збір інформації з камер зовнішнього спостереження.

«За попередніми висновками експертів, потужність вибухового пристрою в автомобілі громадянина Грузії Махаурі становила від 600 до 1000 грамів в тротиловому еквіваленті», – зазначив Зорян Шкіряк.

За його словами, підрозділи Нацполіціі та Нацгвардії в Києві переведені на посилений режим служби. Здійснюється додаткове патрулювання вулиць, місць масового скупчення людей, станцій метрополітену.

У п’ятницю ввечері в районі Бессарабського ринку в центрі Києва був підірваний автомобіль, через що загинув чоловік, тяжких поранень зазнала жінка, а також була поранена дитина.

У МВС повідомили, що загиблим є уродженець Чечні, громадянин Грузії Алі Тімаєв, більш відомий як Тимур Махаурі. Чоловік затримувався і притягався до відповідальності українськими силовиками, отримавши умовний термін за незаконне зберігання зброї. У поліції заявили про умисне вбивство, яке може бути перекваліфіковане на теракт. Служба безпеки України стверджує, що вбитий Махаурі був об’єктом «полювання» з боку російських спецслужб.

В Україні за понад рік були здійснені щонайменше три цілеспрямовані підриви автомобілів, через що загинули двоє офіцерів українських спецслужб Максим Шаповал і Юрій Возний, а також журналіст Павло Шеремет. У випадку із загибеллю силовиків було порушено справу про теракт, щодо журналіста – умисне вбивство.