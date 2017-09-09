Підтримувані США сили наступають на бойовиків угруповання «Ісламська держава» на сході Сирії

Підтримувані США сили розпочали 9 вересня новий наступ на бойовиків угруповання «Ісламська держава» на сході Сирії. Це збільшує можливість конфлікту з підтримуваними Росією урядовими силами, які здійснюють свою операцію в тому ж районі.

Переважно курдська повстанська організація «Сирійські демократичні сили» (SDF) оголосила, що їхня Військова рада Дейр-ез-Зора розпочала операцію «Буря Джазіра» для витіснення бойовиків угруповання «Ісламська держава» з провінції Дейр-ез-Зор. Очільник цієї військової ради Абу Хавла заявив, що підпорядковані йому сили тепер намагатимуться очистити від бойовиків території на схід від річки Євфрат.

Раніше цього тижня сирійські урядові війська та їхні союзники за підтримки Ірану досягли однойменного з назвою провінції міста Дейр-ез-Зор, зламавши майже трирічну облогу цього міста угрупованням «Ісламська держава». 9 вересня російська агенція «РИА Новости» з посиланням на свого кореспондента на місці подій повідомила, що сирійська армія прорвала блокаду бази військово-повітряних сил Сирії в Дейр-ез-Зорі, а бій нині триває по периметру бази.

Багата на нафту провінція Дейр-ез-Зор, що межує з Іраком, є важливою метою для багатьох учасників громадянської війни, включно з урядовими військами, які ведуть бойові дії в західній частині провінції.