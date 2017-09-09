Бойовики на Донбасі з початку доби здійснили 16 обстрілів – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що з початку доби 9 вересня підтримувані Росією бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях української армії.

«Упродовж сьогоднішнього дня обстановка в районі проведення АТО дещо стабілізувалась. Незаконні збройні формування не застосовували міномети та інше важке озброєння», – повідомляє штаб і додає, що найбільше обстрілів українських позицій було на Приморському напрямку, зокрема поблизу селища Водяне.

Інформація, оприлюднена сепаратистами 9 вересня, включає дані за минулу добу. В угрупованні «ДНР» заявили, що за добу Збройні сили України 49 разів порушили режим припинення вогню, бойовики назвали це «найбільшою кількістю порушень з початку дії «шкільного перемир’я».

В угрупованні «ЛНР» нарахували шість обстрілів з боку ЗСУ.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.