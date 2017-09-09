Росія заперечує звинувачення в бомбардуваннях лікарень в Сирії – дипломат

Постійний представник Росії при місіях ООН в Женеві Олексій Бородавкін відкинув звинувачення на адресу його країни в бомбардуваннях лікарень в Сирії і сирійських урядових військ – у застосуванні хімічної зброї.

Ці положення доповіді комісії ООН з розслідування воєнних злочинів у Сирії російський дипломат назвав «політично ангажованою фальшивкою».

У п’ятницю, 8 вересня, режим Башара Асада відкинув звинувачення ООН в багаторазовому застосуванні хімічної зброї, зокрема, при авіаударі по місту Хан-Шейхун у провінції Ідліб у квітні, де від отруєння зарином загинуло понад 80 цивільних.

Доповідь комісії ООН з розслідування воєнних злочинів у Сирії була оприлюднена 6 вересня, а 11 вересня буде представлена на черговій сесії Ради ООН з прав людини в Женеві.