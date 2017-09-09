Поліція Дніпра веде розслідування через застосування патрульною газового балончика до байкерів

У Дніпрі через застосування газового балончика щодо учасників мотопробігу на День міста співробітницею патрульної поліції проведуть службове розслідування. Інформацію про це Радіо Свобода ввечері 9 вересня підтвердили в прес-службі патрульної поліції Дніпра.

У поліції зазначили, що підтверджують факт застосування спецзасобу співробітницею поліції, яка має звання старшого лейтенанта.

«Факт можемо підтвердити. Буде проведене службове розслідування і причини та обставини інциденту будуть з’ясовані. Був застосований звичайний газовий балончик, спецзасіб поліцейського – Терен-4М», – зазначили в поліції.

У суботу учасники автопробігу байкерів, приуроченого до Дня міста, повідомили про застосування щодо них патрульною поліцейською сльозогінного газу. Як розповів Радіо Свобода учасник заходу Олексій Легкий, від газу постраждала його дружина, яка також брала участь у пробігу.

«Їхала колона мотоциклістів з 200–300 осіб. Ми рухались від Набережної в бік центрального проспекту. Це сталось на перехресті Ширшова і Харківської, я був приблизно всередині колони. Колона зупинилась, а потім рушила на невеликій швидкості. Під’їжджаючи безпосереднього до перехрестя, я бачу, як вилітає співробітниця патрульної поліції з камерою спостереження в одній руці і газовим балончиком в іншій. Зупиняюсь, а вона пшикає балончиком в обличчя мені та моїй дружині, а потім кидається до інших мотоциклістів і також пшикає. Після того ми поїхали до поліції, написали заяву, і поїхали до лікарні: в дружини алергія, піднявся тиск», – розповів учасник події.

В мережі також оприлюднене відео інциденту.