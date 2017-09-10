Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
10 Вересень 2017, Київ 20:38
Новини | Політика

Польські прикордонники пропустили Саакашвілі на пункті пропуску «Шегині»

Міхеїл Саакашвілі

Прикордонники польської сторони пункту пропуску «Шегині» пропустили Міхеїла Саакашвілі, лідера партії «Рух нових сил», колишнього голову Одеської ОДА, на територію України.

Водночас, як повідомляється зі трансляції з місця події, пункт пропуску з української сторони наразі не працює.

Українські прикордонники наразі не коментують цю інформацію і ймовірні причини такого рішення.

Раніше сьогодні потяг «Інтерсіті +» із польського Перемишля до Києва, яким вирішив в’їжджати до України Міхеїл Саакашвілі, через понад дві години після визначеного розкладом часу, о 13:07 за місцевим часом (14:07 за Києвом), так і не вирушив зі станції. В «Укрзалізниці» заявили, що поїзд сполученням Перемишль-Київ затримався через «особу, яка не має підстав для в'їзду в Україну».

Після цього Міхеїл Саакашвілі заявив у польському Перемишлі, що знову змінює плани після відмови бригад українських потягів вирушати, якщо він буде в них. Як заявив Саакашвілі, тепер він знову збирається їхати автобусом до кордону з Україною, на пункт пропуску «Краковець». Проте він вирушив на пункт пропуску «Шегині».

Саакашвілі змінив плани і вирішив їхати автобусом до «Краковця» (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:01:17
0:00:00 /0:01:17
ЗАВАНТАЖИТИ


Міхеїл Саакашвілі, який раніше за указом президента України втратив українське громадянство в час, коли перебував за кордоном, тривалий час оголошував, що має намір повернутися до України в неділю, 10 вересня, з Польщі через пункт пропуску «Краковець», останньої хвилі змінив плани і заявив, що вирушить цим потягом.

Тим часом низка політиків і політичних сил зібрала людей на «зустріч» колишнього президента Грузії в оголошені ним раніше день і місце. До пункту «Краковець» прибули й деякі народні депутати. Також біля пункту пропуску перебували і супротивники Саакашвілі.

Коли стало відомо, що Саакашвілі через «Краковець» не поїде, значна частина активістів прибула на станцію «Мостиська-2», на якій потяг мав би ввійти на територію України.

Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована, і в Державній прикордонній службі вже попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а його пред’явник депортований із України. За повідомленнями, Саакашвілі після втрати громадянства України залишився особою без громадянства; в такому разі для в’їзду до України йому, крім чинного документа, що посвідчує особу в міжнародному русі, потрібна також українська в’їзна віза.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG