«Рух нових сил»: Саакашвілі повідомили про «замінування» пункту пропуску «Шегині»

У партії «Рух нових сил» заявляють, що лідеру цієї політичної сили Міхеїлу Саакашвілі і його прихильникам, які перебувають на пункті пропуску «Шегині», повідомили про «замінування» пункту пропуску.

«Ми проїхали успішно польський кордон, пройшли паспортний кордон. Коли ми заїхали на українську частину, нам повідомили, що дана команда «Бар’єр». Коли ми під’їжджали, ми побачили, що тут стоїть ціла лінія з представників СБУ, представників прикордонної служби в камуфляжі», – повідомила член Ради РНС Ольга Галабала, яку цитує прес-служба партії.

За словами Галабали, соратникам Саакашвілі повідомили, що приблизно о 17:05 з’явилась інформація про мінування пункту пропуску «Шегині», у зв’язку з цим проводяться певні заходи безпеки, зокрема не дозволяють пройти в пункт пропуску.

Наразі ні в поліції, ні Держприкордонслужбі цю інформацію не коментують.

Крім того, як виглядає з трансляції з місця події, на пункті пропуску посилена охорона: залучили додаткові сили правоохоронців.

Перед цим прикордонники польської сторони пункту пропуску «Шегині» пропустили Саакашвілі.

Раніше сьогодні потяг «Інтерсіті +» із польського Перемишля до Києва, яким вирішив в’їжджати до України Міхеїл Саакашвілі, через понад дві години після визначеного розкладом часу, о 13:07 за місцевим часом (14:07 за Києвом), так і не вирушив зі станції. В «Укрзалізниці» заявили, що поїзд сполученням Перемишль-Київ затримався через «особу, яка не має підстав для в'їзду в Україну».

Після цього Міхеїл Саакашвілі заявив у польському Перемишлі, що знову змінює плани після відмови бригад українських потягів вирушати, якщо він буде в них. Як заявив Саакашвілі, тепер він знову збирається їхати автобусом до кордону з Україною, на пункт пропуску «Краковець». Проте він вирушив на пункт пропуску «Шегині».

Міхеїл Саакашвілі, який раніше за указом президента України втратив українське громадянство в час, коли перебував за кордоном, тривалий час оголошував, що має намір повернутися до України в неділю, 10 вересня, з Польщі через пункт пропуску «Краковець», останньої хвилі змінив плани і заявив, що вирушить цим потягом.

Низка політиків і політичних сил зібрала людей на «зустріч» колишнього президента Грузії в оголошені ним раніше день і місце. До пункту «Краковець» прибули й деякі народні депутати. Також біля пункту пропуску перебували і супротивники Саакашвілі.

Коли стало відомо, що Саакашвілі через «Краковець» не поїде, значна частина активістів прибула на станцію «Мостиська-2», на якій потяг мав би ввійти на територію України.

Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована, і в Державній прикордонній службі вже попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а його пред’явник депортований із України. За повідомленнями, Саакашвілі після втрати громадянства України залишився особою без громадянства; в такому разі для в’їзду до України йому, крім чинного документа, що посвідчує особу в міжнародному русі, потрібна також українська в’їзна віза.