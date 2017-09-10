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10 Вересень 2017, Київ 22:05
Новини | Міжнародні

США: через ураган «Ірма» затопило частину міста Майамі

Ураган «Ірма»

Частина американського міста Майамі 10 вересня була затопленою після того, як ураган «Ірма» потрапив до материкової частини штату Флорида.

Близько 60 сантиметрів води було зафіксували у фінансовому районі міста.

Губернатор Флориди Рік Скотт закликав евакуювати понад 5 мільйонів людей на ймовірному шляху штормув штаті.

Ураган, четвертої категорії, із поривами вітру до 210 кілометрів на годину відійшов від островів Флорида-Кіз.

Ураган «Ірма» вже зруйнував частину Карибського басейну, спричинивши щонайменше 27 смертей. Службовці повідомили про збиток на північно-центральному узбережжі Куби 9 вересня.

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