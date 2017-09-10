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10 Вересень 2017, Київ 23:37
Новини | Події

Слободян: зараз пункт пропуску «Шегині» не працює

Олег Слободян

Речник Держприкордонслужби Олег Слободян заявляє, що зараз пункт пропуску «Шегині» не працює. Про це він сказав в коментарі Радіо Свобода.

«Пункт пропуску зачинений не з вини прикордонників, а через те, що сталося – натовп, підбурюваний політиками і на чолі з Саакашвілі, прорвав прикордонну охорону на пункті пропуску «Шегині», було масове порушення кордону. В оточенні цього натовпу кордон порушив і Саакашвілі, народні депутати і навіть представники ЗМІ», – сказав Слободян.

Раніше сьогодні Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії і колишній громадянин України, потрапив на територію України. Перед цим поблизу пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг, стався «прорив» кордону.

Саакашвілі разом з прихильниками «прорвали» кордон (відео)
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Перед цим прикордонники польської сторони пункту пропуску «Шегині» пропустили Саакашвілі. Проте українські прикордонники не пропускали, була інформація, що у зв'язку з повідомленням про «мінування» пункту пропуску.

Крім того, Міхеїл Саакашвілі намагався потрапити в Україну з польського Перемишля потягом «Інтерсіті +». Проте через понад дві години після визначеного розкладом часу, потяг так і не вирушив зі станції. В «Укрзалізниці» заявили, що поїзд сполученням Перемишль-Київ затримався через «особу, яка не має підстав для в'їзду в Україну».

Після цього, Саакашвілі заявив, що тепер він знову збирається їхати автобусом до кордону з Україною, на пункт пропуску «Краковець». Проте він вирушив на пункт пропуску «Шегині».

Міхеїл Саакашвілі, який раніше за указом президента України втратив українське громадянство в час, коли перебував за кордоном, тривалий час оголошував, що має намір повернутися до України в неділю, 10 вересня, з Польщі через пункт пропуску «Краковець», останньої хвилі змінив плани і заявив, що вирушить цим потягом.

Низка політиків і політичних сил зібрала людей на «зустріч» колишнього президента Грузії в оголошені ним раніше день і місце. До пункту «Краковець» прибули й деякі народні депутати. Також біля пункту пропуску перебували і супротивники Саакашвілі.

Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована, і в Державній прикордонній службі вже попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а його пред’явник депортований із України. За повідомленнями, Саакашвілі після втрати громадянства України залишився особою без громадянства; в такому разі для в’їзду до України йому, крім чинного документа, що посвідчує особу в міжнародному русі, потрібна також українська в’їзна віза.

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