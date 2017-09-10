Слободян: зараз пункт пропуску «Шегині» не працює

Речник Держприкордонслужби Олег Слободян заявляє, що зараз пункт пропуску «Шегині» не працює. Про це він сказав в коментарі Радіо Свобода.

«Пункт пропуску зачинений не з вини прикордонників, а через те, що сталося – натовп, підбурюваний політиками і на чолі з Саакашвілі, прорвав прикордонну охорону на пункті пропуску «Шегині», було масове порушення кордону. В оточенні цього натовпу кордон порушив і Саакашвілі, народні депутати і навіть представники ЗМІ», – сказав Слободян.

Раніше сьогодні Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії і колишній громадянин України, потрапив на територію України. Перед цим поблизу пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг, стався «прорив» кордону.

Перед цим прикордонники польської сторони пункту пропуску «Шегині» пропустили Саакашвілі. Проте українські прикордонники не пропускали, була інформація, що у зв'язку з повідомленням про «мінування» пункту пропуску.

Крім того, Міхеїл Саакашвілі намагався потрапити в Україну з польського Перемишля потягом «Інтерсіті +». Проте через понад дві години після визначеного розкладом часу, потяг так і не вирушив зі станції. В «Укрзалізниці» заявили, що поїзд сполученням Перемишль-Київ затримався через «особу, яка не має підстав для в'їзду в Україну».

Після цього, Саакашвілі заявив, що тепер він знову збирається їхати автобусом до кордону з Україною, на пункт пропуску «Краковець». Проте він вирушив на пункт пропуску «Шегині».

Міхеїл Саакашвілі, який раніше за указом президента України втратив українське громадянство в час, коли перебував за кордоном, тривалий час оголошував, що має намір повернутися до України в неділю, 10 вересня, з Польщі через пункт пропуску «Краковець», останньої хвилі змінив плани і заявив, що вирушить цим потягом.

Низка політиків і політичних сил зібрала людей на «зустріч» колишнього президента Грузії в оголошені ним раніше день і місце. До пункту «Краковець» прибули й деякі народні депутати. Також біля пункту пропуску перебували і супротивники Саакашвілі.

Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована, і в Державній прикордонній службі вже попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а його пред’явник депортований із України. За повідомленнями, Саакашвілі після втрати громадянства України залишився особою без громадянства; в такому разі для в’їзду до України йому, крім чинного документа, що посвідчує особу в міжнародному русі, потрібна також українська в’їзна віза.