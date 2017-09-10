Прикордонники звернулися до силовиків після «прориву» на пункті пропуску «Шегині» – Слободян

Речник Держприкордонслужби Олег Слободян заявляє, що прикордонники звернулися до силовиків після того, як лідер партії «Рух нових сил», колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі і його прихильники «прорвали» кордон прикордонної охорони на пункті пропуску «Шегині». Про це він сказав в коментарі Радіо Свобода.

«Ми повідомили про те, що скоєний злочин…Відповідальність народних депутатів – це питання Верховної Ради, це депутатська недоторканність. Що стосується інших осіб – це справа досудового слідства, слідчих органів і суду», – зазначив Слободян.

За його даними, до пункту пропуску «Шегині» вже вирушили представники Нацполіції і військової прокуратури для документування доказів порушення Кримінально кодексу України.

Він зауважив, що наразі вбачаються такі порушення – незаконне порушення кордону групою осіб, організація незаконного порушення кордону, нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовцям під час виконання службових обов’язків.

Слободян додав, що ситуації потрібно дати детальну юридичну оцінку.

Раніше сьогодні Міхеїл Саакашвілі потрапив на територію України. Перед цим поблизу пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг, стався «прорив» кордону.

Перед цим прикордонники польської сторони пункту пропуску «Шегині» пропустили Саакашвілі. Проте українські прикордонники не пропускали, була інформація, що у зв'язку з повідомленням про «мінування» пункту пропуску.

Крім того, Міхеїл Саакашвілі намагався потрапити в Україну з польського Перемишля потягом «Інтерсіті +». Проте через понад дві години після визначеного розкладом часу, потяг так і не вирушив зі станції. В «Укрзалізниці» заявили, що поїзд сполученням Перемишль-Київ затримався через «особу, яка не має підстав для в'їзду в Україну».

Після цього, Саакашвілі заявив, що тепер він знову збирається їхати автобусом до кордону з Україною, на пункт пропуску «Краковець». Проте він вирушив на пункт пропуску «Шегині».

Міхеїл Саакашвілі, який раніше за указом президента України втратив українське громадянство в час, коли перебував за кордоном, тривалий час оголошував, що має намір повернутися до України в неділю, 10 вересня, з Польщі через пункт пропуску «Краковець», останньої хвилі змінив плани і заявив, що вирушить цим потягом.

Низка політиків і політичних сил зібрала людей на «зустріч» колишнього президента Грузії в оголошені ним раніше день і місце. До пункту «Краковець» прибули й деякі народні депутати. Також біля пункту пропуску перебували і супротивники Саакашвілі.

Коли стало відомо, що Саакашвілі через «Краковець» не поїде, значна частина активістів прибула на станцію «Мостиська-2», на якій потяг мав би ввійти на територію України.

Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована, і в Державній прикордонній службі вже попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а його пред’явник депортований із України. За повідомленнями, Саакашвілі після втрати громадянства України залишився особою без громадянства; в такому разі для в’їзду до України йому, крім чинного документа, що посвідчує особу в міжнародному русі, потрібна також українська в’їзна віза.