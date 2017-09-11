Втрат серед українських військових за минулу добу на Донбасі немає – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що минулої доби під час 51-го випадку порушення тиші підтримуваними Росією бойовиками жоден український військовий не загинув і не був поранений.

«Вчора після 18-ї години російські найманці декілька разів били з гранатометів і стрілецької зброї по наших позиціях біля Авдіївки, Майорська, Верхньоторецького. З озброєння БМП – по околицях Зайцева, Пісків. А близько 21-ї години поблизу Новолуганського в ході обстрілу, що тривав майже годину, бойовики окрім гранатометів і стрілецької зброї застосовували міномет калібру 82 міліметри», – повідомляє штаб і додає, що почастішали обстріли українських позицій також на луганському напрямку.

Під збройні атаки бойовиків у неділю потрапили також Широкине, Талаківка, Лебединсье, Павлопіль і Мар’їнка.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» станом на 6:30 ранку понеділка не вказують, як минули останні години на захоплених бойовиками територіях у Донецькій та Луганській областях.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.