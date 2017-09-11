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11 Вересень 2017, Київ 11:40
Новини | Міжнародні

Ураган «Ірма» послабшав до першої категорії

Ураган «Ірма» пронісся Кубою, Гавана, 10 вересня 2017 року

Ураган «Ірма» послабшав 11 вересня до першої категорії, просуваючись на північ від міста Тампа у штаті Флорида. Стихія залишила щонайменше 3 мільйони жителів Флориди без електрики, пошкоджені будинки, головним чином дахи.

Буря також зачепила більшу частину Карибського басейну і Куби цими вихідними. Ураган то стихав, то посилювався, але тримався там на рівні 4-5 за шкалою сили. Загинуло щонайменше 24 людини.

Попри зменшення сили, як і раніше, ураган утримує на своєму шляху, зокрема в межах Мексиканської затоки, дощі і потужні вітри. 10 вересня у Флориді було зареєстровано не менше трьох випадків смертей від урагану. Напередодні місто Маямі накрили сильні дощі і вітер у 215 кілометрів за годину.

Центр шторму перетнув Форт-Майєрс на південному заході штату ввечері 10 вересня.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що невдовзі вирушить до Флориди, щоб оцінити масштаби пошкоджень від стихії.

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