Слідчий комітет Росії відкрив 20 справ щодо українських військових через події на Донбасі

У Слідчому комітеті Росії заявляють про відкриття 20 кримінальних справ щодо українських військових через події на Донбасі.

Як повідомляє прес-служба комітету, зокрема справи порушені щодо міністра оборони України Степана Полторака, його заступників Олега Руснака, Івана Шевчука, Ігоря Павловського, Олександра Дубляни, а також начальника Генштабу України Віктора Муженко.

За версією російського слідства, в період 2016-2017 років ці українські військові віддавали «свідомо злочинні накази бійцям силових структур України про прицільні артилерійські обстріли об’єктів цивільної інфраструктури», розташованих в населених пунктах на Донбасі.

«Очевидно, що всі ці особи діяли з мотивів ненависті до російськомовного населення, яке проживає в Донбасі, бажаючи його загибелі», – йдеться у повідомленні.

У Слідчому комітеті Росії зауважують, що найближчим часом щодо фігурантів кримінальних справ будуть винесені постанови про притягнення як обвинувачених, після цього вони будуть оголошені в розшук.

Українська сторона наразі не коментувала повідомлення Слідчого комітету Росії, українські військові загалом спростовують звинувачення в обстрілах мирного населення.

Напередодні в інтерв’ю Радіо Свобода спікер Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов повідомляв, що Слідчий комітет Російської Федерації відкрив більше 30 кримінальних проваджень проти учасників української воєнної операції на Донбасі.

У лютому генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що в Україні за воєнні злочини покарана 41 людина, серед яких 28 – громадяни Росії. Крім того, серед підозрюваних у воєнних злочинах є 12 генералів та 2 офіцери з числа вищого командного складу Збройних сил Росії. У цих справах фігурує і радник президента Росії Сергій Глазьєв.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. За даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».