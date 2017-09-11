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11 Вересень 2017, Київ 16:07
Новини | Події

Дещиця: у нових паспортах Польщі не буде зображення з Личаківського кладовища у Львові

Андрій Дещиця

У нових паспортах Польщі не буде зображення з Личаківського кладовища у Львові. Про це у twitter повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, посилаючись на заяву міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Блащака.

У серпні польські ЗМІ повідомили, що у 2018 році до сторіччя незалежності у Польщі випустять паспорт у новому дизайні, на сторінках якого, серед інших зображень, мав бути Меморіал орлят у Львові. Україна 7 серпня вручила ноту протесту послу Польщі через цей намір. Тоді в МЗС заявили, що Київ розглядає такі наміри як недружній крок, що негативно впливає на розвиток стратегічного українсько-польського партнерства.

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