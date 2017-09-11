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11 Вересень 2017, Київ 16:06
Новини | Міжнародні

У Норвегії відбуваються парламентські вибори

Прем'єр Норвегії Ерна Солберґ після голосування, Берген, 11 вересня 2017 року

Норвежці 11 вересня голосують на парламентських виборах, які визначать, хто керуватиме країною протягом наступних чотирьох років: права коаліція чи опозиція.

Опитування громадської думки засвідчили невеликий розрив між коаліцією прем’єра-консерватора Ерни Солберґ і опозиційною Робітничою партією під керівництвом Йонаса Ґара Стора. Це означає, що, за підсумками виборів, невеликі партії можуть отримати визначальний голос при формуванні коаліції.

Коаліція за участі консерваторів Солберґ і Партії прогресу, яка виступає проти імміграції, діє від 2013 року.

Консервативна і Робітнича партії погоджуються в багатьох питаннях, зокрема щодо продовження розвідки нафти в Арктиці, обмеженої імміграційної політики і тісних зв’язків із Європейським союзом.

Норвегія не є членом ЄС.

Виборчі дільниці відкрилися о 9-ій ранку за місцевим часом (10:00 за Києвом) і закриються о 21:00 (22:00 за Києвом).

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