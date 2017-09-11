У Норвегії відбуваються парламентські вибори

Норвежці 11 вересня голосують на парламентських виборах, які визначать, хто керуватиме країною протягом наступних чотирьох років: права коаліція чи опозиція.

Опитування громадської думки засвідчили невеликий розрив між коаліцією прем’єра-консерватора Ерни Солберґ і опозиційною Робітничою партією під керівництвом Йонаса Ґара Стора. Це означає, що, за підсумками виборів, невеликі партії можуть отримати визначальний голос при формуванні коаліції.

Коаліція за участі консерваторів Солберґ і Партії прогресу, яка виступає проти імміграції, діє від 2013 року.

Консервативна і Робітнича партії погоджуються в багатьох питаннях, зокрема щодо продовження розвідки нафти в Арктиці, обмеженої імміграційної політики і тісних зв’язків із Європейським союзом.

Норвегія не є членом ЄС.

Виборчі дільниці відкрилися о 9-ій ранку за місцевим часом (10:00 за Києвом) і закриються о 21:00 (22:00 за Києвом).