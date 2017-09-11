Прикордонники: 60 людей підозрюються у незаконному перетині кордону у «Шегинях»

У Держприкордонслужбі заявляють, що протоколи про адміністративне правопорушення під час перетину кордону в пункті пропуску «Шегині» вже склали щодо шести учасників прориву, загалом підозрюють 60 людей у незаконному перетині кордону.

«Слідчі визначатимуться, виходячи з допиту тих громадян, які безпосередньо були в пункті пропуску, незаконно перетнули і повертаються назад у цей пункт пропуску. Сьогодні вранці шість осіб уже оформлені, протоколи про адміністративне правопорушення направлені до суду, зараз дев’ять осіб – ще оформляються, це, зокрема, і журналісти», – сказав голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал.

«Ми розглядаємо близько 60 осіб», – додав він, відповідаючи на запитання журналістів про те, скільки загалом людей незаконно перетнули кордон.

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що повістки з викликом про надання свідчень щодо прориву держкордону в «Шегинях» сьогодні направлять всім учасникам подій.

«Національна поліція відкрила кримінальне провадження, і ми наполягаємо, щоб кожен з учасників цієї акції з’явився в поліцію для надання відповідних свідчень. З’являться самі – добре, ні – відповідні повістки вже сьогодні буде направлено всім учасникам цих подій», – сказав міністр.

Міхеїл Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Перед цим поблизу пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг, стався «прорив» кордону силовиків на пункті пропуску. За даними МВС, під час інциденту 11 бійців Нацполіції і 5 Держприкордонслужби зазнали тілесних ушкоджень. Поліція повідомила про відкриття кримінальної справи, а генпрокурор Юрій Луценко заявив, що організаторів «прориву» притягнуть до кримінальної відповідальності. За попередніми даними, зараз Саакашвілі перебуває у Львові.

Саакашвілі у липні указом президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована. У Державній прикордонній службі попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він мав бути вилучений, а сам Саакашвілі депортований з України.