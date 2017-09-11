В ООН заявили про ймовірну «етнічну чистку» щодо рохінджа у М’янмі

Верховний комісар ООН із прав людини Зейд Раад аль-Хусейн заявив, що операціях силовиків М’янми проти мусульманської етнорелігійної групи рохінджа «мають вигляд хрестоматійного зразка етнічної чистки».

Виступаючи на засіданні Ради ООН із прав людини в Женеві, він закликав владу М’янми покласти край «жорстокій воєнній операції» у штаті Ракхайн на заході країни.

За словами посадовця, численні повідомлення і супутникові знімки дають знати, що силовики й місцеві ополчення спалюють села рохінджа, і є послідовні повідомлення про вбивства без суду, зокрема, цивільного населення, що втікало з місця подій.

Від часу початку останнього спалаху насильства на півночі штату Ракхайн у М’янмі, де живе мусульманська етнорелігійна група рохінджа в оточенні переважно буддійського за вірою населення інших національностей, 25 серпня до сусідньої держави Бангладеш втекло вже близько 300 тисяч рохінджа. Гуманітарні організації заявляють, що їм вкрай бракує їжі, прихистку і медичної допомоги.

Утікачі звинувачують силовиків М’янми у спаленні їхніх сіл і нападах на цивільне населення з метою змусити його до втечі. Військові відкидають звинувачення в діях проти мирного населення і заявляють, що змушені діяти у відповідь на напади мусульманських екстремістів-бойовиків із лав рохінджа.