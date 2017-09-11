До Чехії прибули стратегічні американські бомбардувальники на Дні НАТО

Два американські стратегічні бомбардувальники B-52 і B-1B приземлились на летовищі Мошнов в Остраві, що на лежить північному сході Чехії. Ці потужні військові літаків візьмуть участь у Днях НАТО і мають стати їхньою головною принадою.

«Ці літаки в публічних акціях беруть участь дуже рідко, тому це унікальний випадок, коли їх можна буде в нас ось так побачити», – наголосив організатор акції Збинєк Павлачик.

Бомбардувальники B-52 і B-1B разом із чеськими «ґріпенами» цього року вже брали участь у навчаннях Ample Strike.

В небі над Остравою свою майстерність також продемонструє група акробатичних пілотів Saudi Hawks із Саудівської Аравії.

Принадою для сучасних глядачів авіашоу має бути і літак Ту-154, який цього року виводить з експлуатації Словаччина. До 2007 року Ту-154 використовували і ВПС Чехії, та на Днях НАТО глядачі їх побачать цього року вперше.

До найцікавіших апаратів на авіашоу належатиме і багатоцільовий гелікоптер UH-60 Black Hawk, який вперше братиме участь у днях НАТО. Їх закупили ВПС Словаччини.

Дні НАТО в Остраві відбудуться 16–17 вересня. В підготовлених організаторами акціях візьме участь 80 різновидів авіаційної техніки і 200 різновидів наземної техніки з 17 країн. Вперше серед учасників Днів НАТО відразу три країни з-поза Європи: США, Канада і Саудівська Аравія. Протягом 15 годин відвідувачі авіашоу зможуть побачити 60 різноманітних прикладів майстерності пілотів із різних країн.