Суд переніс розгляд справи про вибух під Радою на 26 вересня

Шевченківський районний суд міста Києва переніс розгляд справи підозрюваних у застосуванні 2015 року бойової гранати біля Верховної Ради через відсутність присяжного. Нове засідання призначене на 26 вересня.

«Сьогодні один із присяжних не прибув, і це, безумовно, підстава для відкладення засідання. Чому? Бо у разі, якщо він зараз не приходить, а потім щось трапиться знову і когось треба буде замінити, то ним замінити буде вже не можна, бо він не був на якомусь із засідань», – пояснив адвокат Ігоря Гуменюка Олександр Свиридовський.

У суді пояснили: присяжний не з’явився на судове засідання через хворобу.

Як повідомив прокурор відділу Генеральної прокуратури Сергій Герасим, під час наступного судового засідання повинен розпочатися розгляд справи по суті.

«З наступного засідання, я сподіваюся, ми нарешті почнемо слухати справу по суті, зачитаємо обвинувальний акт, визначимося з порядком дослідження доказів. І почнемо вже безпосередньо досліджувати докази у справі», – зазначив Герасим.

31 серпня 2015 року після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації біля парламенту відбулися масові заворушення. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу стали штурмувати парламент, жбурляти бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 людей постраждали.

За підозрою в застосуванні гранати затримали колишнього бійця батальйону спецпризначення «Січ» МВС України Ігоря Гуменюка. Підозри у кримінальному провадженні щодо подій 31 серпня оголосили членам партії «Свобода» Юрієві Сиротюку, Едуардові Леонову, Ігореві Швайці та іншим.