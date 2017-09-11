ДСНС: задимлення у київському метро сталося через коротке замикання у трансформаторі

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що задимлення сталося через коротке замикання між станціями метро «Контрактова площа» і «Тараса Шевченка». Про це розповіла керівник прес-служби ДСНС в Києві Світлана Водолага в ефірі телеканалу «112 Україна».

«На перегоні між станціями між станціями «Контрактова площа» і «Тараса Шевченка» сталося коротке замикання у трансформаторі шляхових дротів без подальшого загорання. Наразі закриті три станції на вхід і на вихід «Контрактова площа», «Тараса Шевченка» і «Поштова», – сказала Водолага.

Вона також спростувала інформацію, що задимлення сталося в одному з вагонів метро.

За її словами, на місці тривають роботи з ліквідації задимлення, інформації про постраждалих поки немає.

Київський метрополітен раніше тимчасово зупинив рух поїздів на деяких станціях метро «синьої гілки».