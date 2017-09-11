Журналістський матеріал Радіо Свобода став переможцем конкурсу на гендерну тематику

Матеріал «В Україні сексизму нема?» журналістки і ведучої програми Радіо Свобода «Молодь+» Марічки Набоки став переможцем на конкурсі журналістських матеріалів на гендерну тематику в категорії аудіо-передача.

Загалом на конкурс журналістських матеріалів, які висвітлюють питання рівності прав і можливостей жінок і чоловіків у суспільстві, надійшло 67 робіт у аудіо-, відео- і текстових форматах.

Конкурс відбувся в межах проекту «Гендерний простір сучасної журналістики: від теорії до практики», що реалізовується Волинським прес-клубом у партнерстві з Гендерним центром, Незалежною громадською мережею прес-клубів України та за підтримки програми «У-Медіа» (Інтерньюз).