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11 Вересень 2017, Київ 22:11
Новини | Події

Журналістський матеріал Радіо Свобода став переможцем конкурсу на гендерну тематику

Матеріал «В Україні сексизму нема?» журналістки і ведучої програми Радіо Свобода «Молодь+» Марічки Набоки став переможцем на конкурсі журналістських матеріалів на гендерну тематику в категорії аудіо-передача.

В Україні сексизму нема?
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Загалом на конкурс журналістських матеріалів, які висвітлюють питання рівності прав і можливостей жінок і чоловіків у суспільстві, надійшло 67 робіт у аудіо-, відео- і текстових форматах.

Конкурс відбувся в межах проекту «Гендерний простір сучасної журналістики: від теорії до практики», що реалізовується Волинським прес-клубом у партнерстві з Гендерним центром, Незалежною громадською мережею прес-клубів України та за підтримки програми «У-Медіа» (Інтерньюз).

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