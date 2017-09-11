Європарламентарі запропонували скасування роумінгу та створення інвестфонду для України і можливі нові санкції для Росії

У Європейському парламенті запропонували скасувати плату за роумінг у мобільному зв’язку поміж Європейським союзом і Україною, Молдовою та Грузією, створити трастовий фонд для інвестицій в Україну і, можливо, запровадити нові санкції щодо Росії.

Ці пропоновані заходи напередодні листопадового саміту програми ЄС «Східне партнерство» містяться у проекті доповіді до рекомендацій Європарламенту іншим європейським інституціям щодо цієї програми, з яким познайомилося Радіо Свобода. Європарламент пропонує для цих трьох країн-учасниць програми подати привабливу модель «Східного партнерства-плюс», що передбачала б, крім згаданого, також запровадження для цих країн односторонніх тарифних преференцій чи створення широкополосних каналів зв’язку з ними високої потужності.

Така модель «плюс» може бути запропонована і трьом іншим учасницям «Східного партнерства», Вірменії, Білорусі і Азербайджанові, «коли вони будуть готові для таких розширених можливостей», мовиться в документі.

Проект, який мають для початку розглянути на засіданні комітету з закордонних справ Європарламенту в четвер, 14 вересня, також пропонує, щоб Європейська комісія разом із Європейським інвестиційним банком розробила план створення «нового Європейського інвестиційного плану для України та інших країн-учасниць «Східного партнерства», які досягли найбільшого поступу в реформах».

Новий трастовий фонд для України, як мовиться в документі, мав би зосередитися на приватних і державних інвестиціях, зокрема в соціальну й економічну інфраструктуру, а також на тих, що мають на меті посилити здатність України освоювати інвестиції.

У документі також, серед іншого, наголошено на підтримці відновленню повного суверенітету України у Криму, Грузії в Абхазії і Південній Осетії і Молдови у Придністров’ї.

Крім того, проект пропонує чітко підтримати європейські прагнення країн-партнерів, згадавши про чинне в ЄС положення про те, що «будь-яка європейська країна може звернутися з проханням про набуття членства в Європейському союзі, якщо вона відповідає «копенгагенським критеріям» і демократичним принципам і дотримується засадничих свобод і прав людини і меншин, а також верховенства права».

Цей проект до його розгляду повним складом Європарламенту в листопаді ще може зазнати змін.

Нині у країнах Євросоюзу працюють над текстом так званої «Брюссельської декларації», що має бути схвалена учасниками саміту «Східного партнерства» у Брюсселі в листопаді. Головні суперечки йдуть навколо того, чи має в декларації бути речення про «визнання європейських прагнень» України, Молдови і Грузії. Таке речення вже було в «Ризькій декларації» попереднього саміту «Східного партнерства» 2015 року, але нині, за повідомленнями дипломатів ЄС, проти цієї фрази виступають Німеччина і Нідерланди.