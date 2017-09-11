У Дніпрі за допомогою ДНК-експертизи ідентифікували бійців, які загинули три роки тому, повідомила на брифінгу співробітниця слідчого управління, яка вела справу ідентифікації тіл загиблих бійців, Ольга Жадовецька.

За її словами, двоє бійців загинули в Іловайському «котлі», обставини загибелі третього бійця поки не розголошують.

Бійців ідентифікували, взявши зразки ДНК в їхніх найближчих родичів – матерів та сестри.

Усі троє впізнаних – нацгвардійці. Це Сергій Дятлов, Дмитро Корбан та Андрій Величко. Їхні тіла були поховані як тіла невідомих солдатів на Краснопільському цвинтарі в передмісті Дніпра. Самі ж чоловіки досі вважались зниклими безвісти.

За інформацією Дніпропетровської облдержадміністрації, тіло Сергія Дятлова, за рішенням родичів, залишиться на Краснопільському кладовищі. Тіла двох інших вояків перепоховають на їхніх батьківщинах – у Донецькій області та Києві.

Зараз понад 120 загиблих на Донбасі бійців, похованих на Краснопільському цвинтарі, лишаються невпізнаними. Загалом за період бойових дій на Донбасі на Дніпропетровщині за допомогою ДНК-експертизи встановлено понад 300 загиблих учасників АТО.

За даними фахівців, зразки – клітини епітелію ротової порожнини – беруть у біологічних батьків чи дітей зниклої особи. Експертиза займає три тижні.