Amnesty International критикує Боснію через відмову в правосудді тисячам жертв сексуального насильства

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International критикує владу Боснії та Герцеговини через те, що через чверть століття після початку війни в колишній югославській республіці понад 20 тисяч жертв сексуального насильства не мають належної підтримки та справедливого розгляду справ проти ґвалтівників. Про це йдеться в поширеній 12 вересня доповіді правозахисників.

«Понад два десятиліття після війни в Боснії десятки тисяч жінок зі зруйнованим життям мають недостатній доступ до медичної, психологічної та фінансової допомоги, якої вони відчайдушно потребують», – сказав представник Amnesty International Ґаурі ван Ґулік.

Під час війни на території Боснії в 1992–1995 роках загинули майже 100 тисяч людей, біженцями стали понад два мільйони. У межах кампанії залякування та етнічних чисток тисячі жінок і дівчат піддавалися зґвалтуванням та іншим формам сексуального насильства з боку військових та воєнізованих груп. Багато хто був поневолений, підданий тортурам і навіть завагітнів у так званих «таборах зґвалтування», йдеться в доповіді.

За даними правозахисників, від 2004 року менш як 1% жертв сексуального насильства зміг довести справу до суду, а до судового вироку були доведені лише 123 такі справи.

Доповідь правозахисників базується на дослідженні, проведеному впродовж двох років. Вона показує, як системні перешкоди та відсутність політичного консенсусу призвели до того, що покоління людей, які були зґвалтовані, залишилося сам на сам зі своїми проблемами.