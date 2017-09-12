Саудівська Аравія заявляє, що зірвала напад на своє міністерство оборони

Саудівська Аравія заявила 12 вересня, що її спецслужби запобігли організованому угрупованням «Ісламська держава» нападові на міністерство оборони країни в столиці Ер-Ріяді.

За даними, поширеними в державних засобах інформації, двоє єменців, що мали фальшиві документи, планували використати жилети самогубців для цієї атаки. Ці двоє були затримані разом із двома саудівськими громадянами, які також підозрюються в причетності до нападу.

Влада заявила, що під час операції були вилучені гранати та вогнепальна зброя.

Саудівська Аравія очолює арабську коаліцію, яка повітряними ударами підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену президента Абедрабобо Мансура Хаді в його протистоянні з повстанцями руху Хуті, яких підтримує Іран.

Угруповання «Ісламська держава» впродовж багатьох років критикувало керівництво Саудівської Аравії, звинувачуючи його у відхиленні від суворої інтерпретації ісламу та просуванні інтересів США.