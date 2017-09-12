У Києві готують мітинг на підтримку Ахтема Чийгоза

На 13 вересня в Києві анонсують мітинг на підтримку засудженого в Криму одного з лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза. Про це у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Ми очікуємо участь в мітингу представників громадських організацій, правозахисників, народних депутатів України, жителів Криму, які були вимушені покинути Крим внаслідок його окупації. На мітингу вітаються лише державні прапори України і кримськотатарські національні прапори», – написав Чубаров.

Він також зазначив, що вітаються власноруч виготовлені плакати зі словами підтримки на адресу Ахтема Чийгоза та інших українських політв'язнів у Росії та анексованому Криму.

11 вересня підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму засудив до 8 років колонії одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень. Він справу проти себе називає політично мотивованою.

Після анексії Криму Росією на півострові стали судити кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядав в рамках «справи 26 лютого» після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо Ахтема Чийгоза, звинуваченого в «організації заворушень», і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі, звинувачених в «участі в заворушеннях».