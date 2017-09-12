ДПСУ підтверджує намір повідомити Саакашвілі про факт порушення державного кордону

Державна прикордонна служба України 12 вересня підтвердила намір повідомити колишньому голові Одеської облдержадміністрації Міхеїлу Саакашвілі про факт незаконного перетину ним державного кордону України. Прикордонники планують зробити це у львівському готелі «Леополіс», де зупинився Саакашвілі, йдеться в заяві ДПСУ.

«Державна прикордонна служба України звернулася до усіх, хто незаконно перетнув кордон з проханням повернутися до пункту пропуску «Шегині», юридично оформити факт перетину кордону та дати можливість прикордонникам оформити необхідні адміністративно-процесуальні документи. Лише впродовж учорашнього дня до пункту пропуску прибули 14 громадян України та інших держав для вирішення цього питання», – вказують прикордонники.

«Саакашвілі відмовився підписувати документи про факт незаконного перетину державного кордону, а його оточення блокує прикордонний наряд, чинить спротив законним діям правоохоронних органів та не дозволяє прикордонникам виконати свої обв’язки, що тягне за собою іншу, вже кримінальну відповідальність», – вказано в заяві.

10 вересня Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії і колишній громадянин України, в супроводі юрби прихильників незаконно прорвався через державний кордон України з боку Польщі на пункті пропуску «Шегині».

Під час інциденту 11 бійців Національної поліції та 5 прикордонників дістали тілесні ушкодження.

Поліція Львівської області порушила кримінальне провадження за фактом прориву кордону за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Згодом було відкрито ще і кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (опір працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов'язків).