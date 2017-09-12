СБУ повідомила, що візьме участь у розслідуванні справи щодо прориву кордону

У Службі безпеки України повідомили, що відомство візьме участь в розслідуванні справи про порушення державного кордону з участю екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі.

«Служба безпеки України вважає неприпустимою організацію будь-яких правопорушень на державному кордоні України, який є одним із символів суверенної країни. Спецслужбою в межах своїх повноважень буде надано всебічну допомогу у розслідуванні цього злочину», – сказано в повідомленні відомства.

При цьому в повідомленні не вказано, про який саме злочин йдеться.

Раніше сьогодні у Львові прикордонники зачитали Міхеїлові Саакашвілі адміністративний протокол про незаконний перетин кордону. Ознайомлення з документом відбулося в присутності адвокатів, депутатів Верховної Ради та журналістів. Саакашвілі заявив, що протокол мали вручити протягом трьох годин після перетину кордону, назвавши це «порушенням закону».

10 вересня Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії і колишній громадянин України, в супроводі юрби прихильників незаконно прорвався через державний кордон України з боку Польщі на пункті пропуску «Шегині».

Під час інциденту 11 бійців Національної поліції та 5 прикордонників зазнали тілесних ушкоджень.

Поліція Львівської області порушила кримінальне провадження за фактом прориву кордону за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Згодом було відкрито ще і кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (опір працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків).