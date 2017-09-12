У місії ООН з прав людини не бачать помітного прогресу в розслідуванні вбивств на Майдані

У Моніторинговій місії ООН з прав людини заявляють про відсутність помітного прогресу в розслідуванні подій у центрі Києва під час Революції гідності. Про це заявила голова місії в Україні Фіона Фрейзер.

«Мало було прогресу досягнуто щодо притягнення до відповідальності винних, розслідування та переслідування стикаються зі зволіканням, а підозрювані особи втекли з країни й надалі уникають відповідальності», – сказала вона, презентуючи нову доповідь ООН щодо ситуації з правами людини в Україні.

У самій доповіді також йдеться про те, що ООН стурбована тим, що нездатність забезпечити появу підозрюваних у суді «сприяє довгостроковій безкарності винних, особливо колишніх високопосадовців, підозрюваних в організації та замовленні вбивства протестувальників».

З посиланням на ГПУ в місії ООН з прав людини кажуть, що чимало підозрюваних перебувають в Росії і Москва відмовляється їх видавати.

«Російська Федерація відмовила в проханні про видачу 21 військовослужбовця «Беркута», які втекли з України і також вважалися підозрюваними у вбивстві 48 протестувальників. 15 підозрюваним, як повідомляється, було надано російське громадянство і трьом – тимчасовий притулок», – мовиться в повідомленні.

За даними Генеральної прокуратури України, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

На початку року Генеральна прокуратура повідомила, що триває розслідування понад двох з половиною сотень проваджень щодо злочинів, вчинених під час подій Майдану, а більш ніж 30 осіб вже визнані винними у судах. Між тим, як зазначив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, за ґратами опинився тільки один фігурант цих справ.