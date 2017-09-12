За фактом подій на пункті пропуску «Шегині» затримані 5 людей – поліція

У Національній поліції України повідомили, що за фактом подій на прикордонному пункті пропуску «Шегині» з участю екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі затримані п’ятеро людей.

«Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема групове порушення громадського порядку», – мовиться в повідомленні на сайті відомства.

За даними поліції, також встановлені особи шести можливих організаторів порушення громадського порядку біля державного кордону, а також 32 активні учасники подій.

«Понад 100 осіб допитані як свідки цього інциденту. Кільком народним депутатам у належному порядку направлені повідомлення про виклики для проведення слідчих дій», – поінформували у Нацполіції.

Повідомляється, що слідчі кваліфікують події на пункті пропуску «Шегині» за ознаками кримінальних правопорушень відповідно до чотирьох статей Кримінального кодексу – ч. 1 ст. 332, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345 та ст. 293. Ці статті стосуються незаконного переправлення осіб через державний кордон, опору представникові влади, правоохоронцю, погрози йому або насильства щодо нього, а також групового порушення громадського порядку.

«Державною прикордонною службою складено 15 адміністративних протоколів», – повідомили у поліції і додали, що серед тих, стосовно кого складені ці адмінпротоколи, – чотири представники ЗМІ та 10 іноземних громадян.

Міхеїл Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Перед цим поблизу пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг, стався прорив кордону, який охороняли силовики, на пункті пропуску.

За уточненими даними, під час інциденту 13 поліцейських і 9 прикордонників зазнали тілесних ушкоджень.

Чинність закордонного паспорта громадянина України Саакашвілі після втрати ним громадянства скасована. У Держприкордонслужбі казали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а сам Саакашвілі депортований з України. Але в результаті дій на кордоні 10 вересня цього не сталося. Зараз Міхеїл Саакашвілі перебуває у Львові, де йому сьогодні прикордонники вручили адмінпротокол про порушення кордону.