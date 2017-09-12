Брюссель: люди із «заплямованою репутацією» у ВСУ можуть підірвати довіру до судової реформи

Входження до складу Верховного суду України осіб із «заплямованою репутацією» може підірвати довіру до судової реформи загалом. Про це йдеться у заяві представництва ЄС в Україні на сторінці у Facebook.

«Призначення хоча б кількох суддів із заплямованою репутацією може підірвати довіру до всієї реформи. Створення нового Верховного Суду є унікальною можливістю відновити довіру суспільства до судової системи, яку Україна не може упустити», – йдеться у повідомленні.

У Представництві ЄС заявили, що очікують остаточного рішення Вищої ради правосуддя щодо призначення нового складу суддів Верховного суду вже найближчим часом.

«ЄС уважно слідкував за процесом відбору та надав значну підтримку в цьому питанні. Тепер Вища рада правосуддя відповідає за призначення суддями лише тих кандидатів, чия доброчесність, незалежність, а також професійність є безсумнівними. Такі високі вимоги можуть привести до того, що цього року будуть заповнені не всі з передбачених 120 місць», – додали у європейському представництві.

Конкурс у новий Верховний суд почався 7 листопада 2016 року. 28 липня цього року Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила переможців конкурсу на посаду суддів нового Верховного суду. Відповідно до законодавства, після цього Вища рада правосуддя розглядає рекомендації ВККС і вносить президентові України подання про призначення судді на посаду. За результатами розгляду рекомендацій ВРП може вирішити внести подання про призначення на посаду судді або відмовити у внесенні подання. Втім, щоб обрані судді почали працювати, їх має бути не менше ніж 65 – це кількість, за якої Верховний суд стає повноважним. Далі вони мусять зібратися на пленум і з того моменту почнеться робота.

У громадській організації «Центр протидії корупції» раніше повідомили, що зі 120 відібраних ВККС кандидатів до чотирьох касаційних судів у складі Верховного суду більше, ніж третина мали негативний висновок Громадської ради доброчесності. Радіо Свобода також повідомляло, що кілька суддів, які фігурували у журналістських розслідуваннях програми «Схеми», потрапили до рейтингу кандидатів на посади у новому Верховному суді.

Голова кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков заявив, що інформацію про кандидатів перевіряли, і в «багатьох випадках» претенденти надавали докази неактуальності зауважень до них.



