АП: Порошенко висловився проти приватизації державних об’єктів інвесторами з країни-агресора

Президент України Петро Порошенко виступає за приватизацію державних об’єктів українськими та іноземними інвесторами, за винятком інвесторів з країни-агресора. Про це повідомляє прес-служба президента за підсумками проведення Порошенком у вівторок засідання Національної ради реформ.

«У влади є бажання і політична воля забезпечити приватизацію об’єктів державної власності ефективно, відкрито, конкуренто і за новими законодавчими нормами, які забезпечать доступ до цього процесу вітчизняних і іноземних інвесторів, за винятком країни-агресора», – повідомляє прес-служба з посиланням на президента.

Згідно з повідомленням, на засіданні ради реформ учасники розглянули законопроект щодо приватизації об’єктів держвласності. І Петро Порошенко заявив про необхідність обговорити і в найкоротші терміни запропонувати парламенту оптимальний варіант приватизаційних правил, додали у президентській канцелярії.

Як повідомив перший віце-прем’єр Степан Кубів, 1231 підприємство в Україні наразі заборонене до приватизації. За його словами, в державній власності має залишитись лише 378 державних підприємств та об’єктів, які виконують функції держави.

«Починаючи з 2015 року ми приватизували 48 підприємств на загальну суму 3,6 мільярда гривень, при тому, що план надходжень від приватизації на рік – 17 мільярдів», – сказав Кубів.

Кабінет міністрів пропонує віддати на приватизацію близько 900 об’єктів власності, що більше ніж вдвічі більше у порівнянні з планом минулого року. Під державним контролем мають залишитися лише стратегічні та важливі підприємства.

Законопроект «Про приватизацію державного майна» був поданий до Верховної Ради 4 вересня 2017 року. Як повідомляє Мінекономрозвитку, учасники засідання Національної ради реформ сьогодні висловили підтримку цьому законопроекту.