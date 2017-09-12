Режим перетину кордону поїздами «Інтерсіті» можуть переглянути через інцидент із Саакашвілі – Кравцов

«Укрзалізниця» планує переглянути пришвидшений режим перетину кордону пасажирами поїздів «Інтерсіті» через інцидент із колишнім президентом Грузії, екс-головою Одеської ОДА Міхеїлом Саакашвілі. Про це заявив виконувач обов’язків голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

«У потягах «Інтерсіті» є окремий режим, експериментальний, для того, щоб не зупиняти потяг під час руху і швидше перетинати кордон. Це набагато зручніше для пасажирів. Нам треба буде подивитися, яким чином ми можемо цю процедуру відкоригувати. Тому що, крім випадку, який трапився цієї неділі, у нас бувають ситуації, коли особи що мають невідповідні, підроблені документи, не мають права в’їзду в Україну, намагаються скористатися цими потягами. І їх вже знімають з потяга після перетину кордону», – зазначив Кравцов.

Водночас він заявив, що «Укрзалізниця», як компанія-перевізник не могла дозволити відправити поїзд із Міхеїлом Саакашвілі, щоб не порушити процедуру проходження потяга через кордон.

«Позиція і дії з боку персоналу нашої компанії є абсолютно законними», – сказав Кравцов.

Міхеїл Саакашвілі 10 вересня намагався потрапити в Україну з польського Перемишля потягом «Інтерсіті +». Проте через понад дві години після визначеного розкладом часу, потяг так і не вирушив зі станції. В «Укрзалізниці» тоді заявили, що поїзд сполученням Перемишль-Київ затримався через «особу, яка не має підстав для в'їзду в Україну».

В «Укрзалізниці» заявили, що компанія компенсувала 52 тисячі гривень вартості квитків пасажирам, які прямували цим рейсом.

Саакашвілі цієї неділі повернувся до України з Європи, не пройшовши прикордонного контролю. Його супроводжували, зокрема народні депутати і його прихильники. Перед цим поблизу пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг, стався прорив кордону силовиків на пункті пропуску. За даними МВС, під час інциденту постраждали поліцейські і прикордонники.

Поліція повідомила про відкриття кримінальної справи, а генпрокурор Юрій Луценко заявив, що організаторів прориву притягнуть до кримінальної відповідальності.

Після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав різко критикувати владу України і заявляти про свої плани усунути її. Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко своїм указом затвердив втрату Міхеїлом Саакашвілі громадянства України – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Згодом Порошенко пояснив, що не міг не підписати указ про позбавлення Саакашвілі громадянства після отримання інформації від Державної міграційної служби. Саакашвілі заявляв про незаконність цього рішення і намір оскаржити його у суді.

Чинність закордонного паспорта громадянина України Саакашвілі після втрати ним громадянства скасована. У Держприкордонслужбі попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а сам Саакашвілі депортований з України.