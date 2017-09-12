Суд над ватажками угруповання «ЛНР» вдруге не відбувся через самовідвід суддів

У Дніпрі через самовідвід суддів вчергове не відбувся заочний суд над ватажками угруповання «ЛНР» Ігорем Плотницьким, Олександром Гурєєвим та Андрієм Патрушевим у справі про збитий літак Іл-76 з українськими військовослужбовцями на борту. Як передає кореспондент Радіо Свобода, судове засідання було призначене на 12 вересня у Бабушкінському районному суді Дніпра.

Справу мала розглядати колегія із трьох суддів – Наталія Карягіна, Лариса Татарчук та Світлана Марущак. Однак усі троє суддів заявили про самовідвід, посилаючись на упередженість та необ’єктивність при розподілі цієї судової справи.

Зокрема, за їхніми заявами, у липні-серпні 2017 року автоматичний розподіл справи відбувався 10 разів, перш ніж була визначена колегія суддів. Окрім того, за їхніми словами, у документаціє є суперечності: в одному з протоколів розподілу справи головою колегії суддів визначена Наталія Карягіна, в іншому – Світлана Марущак.

Представник потерпілих родин, адвокат Віталій Погосян зазначив, що вважає заяви суддів необґрунтованими, а права родичів загиблих військовослужбовців порушеними. Він наголосив, що судді Бабушкінського райсуду вдруге беруть самовідвід, щоб не розглядати цю справу.

Погосян пообіцяв підготувати подання щодо дій суддів до Вищої ради правосуддя.

«Якщо вони не хочуть розглядати, то, я вважаю, буде подання голови Бабушкінського суду і справу розглядатиме інший суд. Однак скільки можна знущатись над потерпілими? Матері, батьки загиблих два роки ходять по судах», – сказав Віталій Погосян.

Після заяв суддів родичі загиблих військових, які були присутні в залі, почали вигукувати «Ганьба».

Крім того, у вівторок про своє самовідведення заявив і державний захисник Олександра Гурєєва. Він заявив, що «є тимчасово переміщеною особою», однак не уточнив, як саме ця обставина може вплинути на судовий процес.

Адвокат Олександр Логойда, призначений державним захисником одного з ватажків «ЛНР» Андрія Патрушева, повідомив журналістам, що не зміг вийти на зв’язок із своїм підзахисним.

20 липня 2017 року в Дніпрі через самовідведення суддів не відбулось судове засідання в справі за обвинуваченням ватажків угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань Олександра Гурєєва і Андрія Патрушева – через збитий 2014 року літак Іл-76 з 49 українськими військовослужбовцями на борту. Так, суддя Елеонора Женеску мотивувала своє рішення тим, що має на окупованій території Донбасу майно, а суддя Андрій Леонов, – що при автоматичному розподілі цієї справи враховувався один із колишніх суддів Бабушкінського суду, повноваження якого закінчились понад рік тому.

У січні 2017 року прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що передала до суду обвинувальний акт проти керівника визнаної в Україні терористичною організації «ЛНР» Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі про збитий літак Іл-76. Дії цих осіб кваліфікували як терористичний акт (частина 3 статті 258 Кримінального кодексу України).

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий літак Іл-76, який загорівся і впав. На його борту перебували 40 українських військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.