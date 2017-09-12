Мінкультури: погрози учасникам Форуму видавців – «послуга» для зовнішнього ворога України

У Міністерстві культури України висловили занепокоєння заявою Форуму видавців у Львові щодо погроз його учасникам з боку представників радикальних організацій, назвавши це «послугою» для зовнішнього ворога України.

«Ми чітко усвідомлюємо, що подібні заяви вносять розбрат у наше суспільство та яку «послугу» роблять зовнішньому ворогу, агресору, що веде проти України гібридну війну, ми усвідомлюємо, яких втрат це завдає іміджу України як європейській країні. Ми бачимо, до якого безумства можна дійти заради досягнення політичних цілей», – йдеться у заяві Мінкультури.

У міністерстві наголосили, що Форум видавців потребує пильної охорони, зокрема від сил, які, «наполягаючи на своїх переконаннях, необачно застосовують інструмент залякування».

«Міністерство культури звертається до органів правопорядку й безпеки з проханням вжити всіх заходів для недопущення під час Форуму інцидентів, що загрожуватимуть життю й безпеці його учасників та відвідувачів», – вказано в повідомленні.

Раніше з’явилася інформація про те, що на Форумі видавців у Львові через погрози скасували презентацію книжки Лариси Денисенко «Майя та її мами», яка була запланована на 15 вересня у дитячій бібліотеці. Як заявили організатори форуму, вже понад місяць деякі учасники заходу повідомляють про погрози на їхню адресу в соціальних мережах, які стосуються їхньої творчості чи громадської діяльності.

У заяві форуму не вказується прізвище автора книги, проте Лариса Денисенко на своїй сторінці у Facebook стверджує, що в усіх заявах з погрозами фігурує саме її прізвище.

В оприлюдненому листі-погрозі йдеться про книжку Денисенко «Майя і її мами» і про нав’язування «нетрадиційної» сім’ї. У листі також заявлено, що в разі бездіяльності місцевої влади і силовиків низка організацій буде «вживати всіх можливих заходів з метою недопущення проведення відверто провокаційної презентації у Львові».

У книзі «Майя і її мами» йдеться про толерантність на рівні сім’ї і прийняття різних сімей у соціумі.

Сьогодні Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська назвала неприпустимими погрози й залякування учасників та організаторів Форуму видавців.