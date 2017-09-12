Бойовики імітують артобстріли, щоб звинуватити ЗСУ в зриві перемир’я – військові

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі імітують артилерійські обстріли, щоб звинуватити військових Збройних сил України у зриві режиму припинення вогню. Про це повідомляє штаб АТО з посиланням на дані української сторони Спільного центру з координації та контролю (СЦКК).

«Незаконні збройні формування ОРДО активно застосовують під час «шкільного» перемир’я тактику підриву інженерних боєприпасів в районі своїх позицій з метою імітації артилерійських обстрілів зі сторони підрозділів Збройних сил України та звинувачення їх у порушенні режиму припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, випадки «фейкових» обстрілів спостерігачі СЦКК помітили пізно ввечері 11 вересня, коли після хаотичного вогню в бік позицій ЗСУ бойовики підірвали боєприпаси біля селища Василівка Донецької області.

«Так звані «обстріли» мали постановочний та провокаційний характер», – заявили у штабі АТО з посиланням на українську сторону СЦКК.

Раніше сьогодні у штабі АТО заявили, що упродовж 12 вересня бойовики зменшили активність обстрілів – до 4-х з півночі до 18-ї години, тоді як минулої доби обстрілів було понад 30. У свою чергу, донецькі бойовики заявили, що українська сторона напередодні випустила близько 20 мін по підконтрольних угрупованню територіях. В угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ випустили близько 40 боєприпасів у бік територій, захоплених луганськими бойовиками.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.