Туреччина уклала угоду з Росією про купівлю систем ППО

Туреччина підписала угоду з Росією про купівлю російських систем протиповітряної оборони С-400.

Як пише турецька преса про цю першу велику закупівлю Анкарою озброєнь із Росії, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що країна вже внесла передоплату за угодою, загальна сума якої, за оцінками, буде становити до 2,5 мільярдів доларів.

У Росії підтвердили, що контракт підписаний і «готується до виконання».

У союзі НАТО, членом якого є Туреччина, повідомили, що отримали інформацію про цю закупівлю. Країни-члени самі вирішують, яке військове обладнання купувати, але для НАТО важливо, щоб усе обладнання цих країн було придатне для використання у взаємодії, сказав неназваний посадовець і додав, що наразі жодна країна-член НАТО не має систем С-400 на озброєнні.

У США раніше, коментуючи перші повідомлення про майбутній контракт, заявляли, що закупівля Туреччиною озброєнь із Росії викличе занепокоєння у Вашингтоні. У Пентагоні також заявили, що для держав-членів НАТО «загалом є доброю думкою» купувати взаємно сумісне військове обладнання.

Росія заявляє, що її зенітно-ракетний комплекс С-400, модифікація старшого С-300ПМ, має далекосяжність 400 кілометрів і здатен відстежувати одночасно до 80 цілей. Таку систему Росія розмістила на своїй базі на заході Сирії ще наприкінці 2015 року, після того, як турецький літак збив російський на турецько-сирійському кордоні. Цей комплекс не використали на захист сил влади Сирії, союзником якої є Росія, коли США після хімічного удару урядової авіації Сирії по цивільному населенню на підконтрольній повстанцям території розстріляли раніше цього року ракетами сирійську урядову авіабазу. За припущеннями, причиною цього могло бути і політичне рішення Росії не вступати в додаткову конфронтацію зі США, і реальна технічна нездатність комплексу збити ці ракети, всупереч заявам Москви на теми «сирійського неба на замку».