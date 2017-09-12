США: компанія Apple продемонструвала три нові «айфони»

Американська компанія Apple продемонструвала відразу три нові моделі своїх смартфонів, відомих як «айфони» (iPhone).

Найдорожчий із них, iPhone X (мається на увазі римська цифра «десять»), буде коштувати від 999 доларів США і більше, моделі iPhone 8 та iPhone 8 Plus – від 699 і 799 доларів, залежно від встановленого обсягу пам’яті.

Усі три моделі мають функцію бездротової зарядки.

iPhone X також має функцію впізнавання обличчя для розблокування пристрою і поліпшений дисплей із кращою графікою і більшою роздільністю.

Як сказав керівник компанії Тім Кук, цей телефон став для компанії «найбільшим стрибком» від часу найпершого «айфону».

«Десята» модель надійде у продаж 3 листопада, обидві «восьмі» пізніше цього місяця.

Крім того, на презентації Apple представили поліпшену модель «розумного годинника» і поліпшену систему відеостримінгу для телевізорів високої роздільності 4K.