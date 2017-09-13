Міністр оборони Росії зустрівся з Асадом у Дамаску

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся 12 вересня в столиці сирії Дамаску з президентом цієї країни Башаром Асадом.

Міністерство оборони Росії заявило, що Шойгу та Асад обговорили військову співпрацю між Москвою та Дамаском, а також спільні зусилля країн, спрямовані на перемогу над екстремістським угрупованням «Ісламська держава» в Сирії.

За повідомленням офісу Асада, темою зустрічі були плани повернення контролю урядових сил над містом Дейр-ез-Зор на сході країни та «зміцнення зусиль для боротьби з тероризмом на всій території Сирії до його повного знищення».

Росія разом з Іраном підтримує Асада в шестирічній громадянській війні в Сирії проти антиурядових повстанців та бойовиків угруповання «Ісламська держава».