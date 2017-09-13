Російські силовики провели обшук у кримчанина Параламова та затримали його – Курбедінов

У кримському селищі Нижньогірський у будинку Рената Параламова 13 вересня відбувся обшук, повідомляють місцеві активісти у Facebook.

Як зазначив сайту Крим.Реалії адвокат Еміль Курбедінов, Параламова забрали із собою російські силовики та повезли із собою, імовірно, в управління ФСБ Росії по Криму в Сімферополі.

Як повідомляють активісти, Параламов – мусульманин, у нього четверо неповнолітніх дітей, заробляє торгівлею на ринку. Чоловік не мав судимостей.

Російські силові структури поки що ситуацію не коментують.

З переходом Криму під контроль Росії на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакодумством».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».