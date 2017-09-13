«Моя адреса давно в прокуратурі» – Черновецький про оголошення його в розшук

Колишній міський голова Києва Леонід Черновецький заявив, що його адреса відома правоохоронним органам в Україні. Таким чином він відреагував на повідомлення про оголошення його в розшук Службою безпеки України.

«Я ніколи не ховався від правоохоронних органів, і вони прекрасно знають, де мене шукати. Мої адвокати давним-давно подали інформацію про мою адресу в прокуратуру. Мені як юристу абсолютно незрозуміло, чому мене оголошують в розшук в Україні, де я не проживаю. В Україні мене немає вже майже 6 років і перш, ніж оголошувати мене в Україні в розшук, СБУ повинна була поцікавитися в прокуратури і у моїх адвокатів, де я перебуваю», – написав Черновецький у Facebook.

Він заявив, що, не передаючи його адресу в СБУ, прокуратура «навмисно зволікає зі слідством, яке незрозуміло навіщо зупинили».

Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього міського голову Києва Леоніда Черновецького. Інформація про це розміщена н

На сайті Міністерства внутрішніх справ України напередодні в переліку розшукуваних осіб з’явився екс-мер Києва Леонід Черновецький. У повідомленні було вказано, що СБУ розшукує Черновецького як особу, що ховається від органів прокуратури. Датою його зникнення назвали 24 липня 2017 року.

14 липня в Генеральній прокуратурі заявили, що Черновецькому повідомили про підозру в зловживанні владою або службовим становищем. За версією слідства, у результаті дій Черновецького, що виявилися «у незаконному вилученні, зміні цільового призначення і передачі особливо цінних земель в оренду для будівництва так званого вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві, заниженні орендної плати за землю, як наслідок – знищення об’єкта археологічної спадщини, територіальній громаді Києва заподіяно збитки на загальну суму понад 250 мільйонів гривень».

Пізніше речниця генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що слідчі Генеральної прокуратури отримали дозвіл суду на затримання Леоніда Черновецького.

Колишній мер Києва, який наразі живе у Грузії, заявив, що не переховується від українського слідства. Черновецький також заявив, що оголошена йому ГПУ підозра є помстою генерального прокурора Юрія Луценка. За його словами, на час ухвалення рішень, у незаконності яких його підозрюють, у нього не було відповідних повноважень.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що прокуратура активно розслідує «земельні оборудки» часів мера Києва Леоніда Черновецького.

З 2006 по 2012 рік Черновецький був Київським міським головою.