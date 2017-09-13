Становище кримських татар у Криму має змінитися – представниця ООН

Голова Постійного форуму ООН з питань корінних народів Маріам Волет закликала міжнародні та українські організації до конструктивної роботи, щоб змінити стан кримських татар в анексованому Криму. Таку заяву Волет зробила 13 вересня в Києві на «круглому столі», присвяченому 10-й річниці схвалення Декларації ООН про права корінних народів.

«Зараз перед нами стоїть багато завдань. Ми повинні конструктивно працювати, щоб змінити те становище, яке має кримськотатарське населення в Криму. Ми повинні безумовно виконувати мінімальні стандарти з захисту прав корінних народів, але ми повинні переходити з міжнародної дипломатії на національний рівень захисту», – зазначила вона.

Голова Постійного форуму ООН з питань корінних народів нагадала, що в світі здійснюється діяльність, спрямована на захист прав корінних народів, і закликала виконувати положення Декларації ООН про захист прав корінних народів.

Конституційна комісія України вирішила створити робочу групу, яка розроблятиме поправки і доповнення до Конституції України в частині Автономної Республіки Крим.

Президент України Петро Порошенко під час заходів з нагоди Дня пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу сказав, що майбутня національна автономія кримських татар у Криму враховуватиме права інших національностей.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».