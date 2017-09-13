Київ вимагає публічного покарання порушників «тиші» з боку ОРДЛО – Оліфер

Українська сторона вимагає ретельного розслідування усіх випадків порушення режиму тиші з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі та покарання винних. Про це за підсумками скайп-зустріч безпекової підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську заявила речниця другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

«Ми зажадали, щоб кожен випадок порушення режиму припинення вогню з боку ОРДЛО був розслідуваний, а винні – публічно покарані», – написала Оліфер у Facebook.

Вона додала, що українська сторона закликала Росію і ОРДЛО дотримуватися взятих на себе зобов'язань щодо дотримання режиму припинення вогню.

«Через обстріли страждають мирні жителі. Діти не можуть спокійно відвідувати школу. Під загрозою зриву перебувають основні завдання шкільного перемир’я – безпека дітей під час навчального року», – написала Оліфер.

Зустріч у відеоформаті 13 вересня безпекової підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську ініціювала українська сторона. Востаннє ТКГ засідала 6 вересня, наступне засідання – 20 вересня.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.