У Верховній Раді нинішнього скликання зареєстрували понад 10 тисяч законопроектів – КВУ

У Верховній Раді 8-го скликання станом на 13 вересня зареєстровано понад 10 тисяч законопроектів, повідомили у Комітеті виборців України.

«Зареєстровано 10038 законопроектів (із них 5,6 тисяч проектів законів та 4,2 тисяч постанов). Це суттєво перевищує показники парламентів попередніх скликань», – йдеться в повідомленні.

За даними КВУ, із усіх законопроектів – понад 9 тисяч подали народні депутати, решту – уряд і президент.

Серед фракцій та груп найбільш «продуктивними» стали «Батьківщина» та Радикальна партія Олега Ляшка, додали у КВУ.

«Проблема полягає в тому, що абсолютна більшість цих документів не мають шансів бути ухваленими. За статистикою, законами стають лише 12% законодавчих ініціатив, решта – припадають пилом в апараті Верховної Ради», – йдеться в повідомленні.

Верховна Рада України 8-го скликання була обрана на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року.